19 января 2022 | Время чтения 2 мин

После падения в сугроб мальчик выжил и забрался под балкон. Некоторые жильцы слышали его плач, но не придали этому значения. А утром 9 января под балконом было уже бездыханное тело.

Александр Комаров, , 21:58 — REGNUM В конце новогодних праздников в городе Выкса Нижегородской области погиб двухлетний мальчик. Родная бабушка выбросила его с балкона пятого этажа. А в начале нынешней недели достоянием СМИ стала информация о том, что ребёнка можно было спасти. После падения в сугроб он выжил и забрался под балкон. Некоторые жильцы слышали его плач, но не придали этому значения. А утром 9 января под балконом было уже бездыханное тело.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик. 1950-е

На произошедшее отреагировали жители разных регионов России. Не стали исключением и свердловчане. В соцсетях на Урале эту тему активно обсуждают. Одни возмущаются жестокостью родственницы мальчика, другие — равнодушием жителей.

Выкса. Нижегородская область Алексей Белобородов

Некая Татьяна Ивановна недоумевает на страницах соцсети «ВКонтакте», почему граждане не вышли на крики мальчика. «Люди стали нелюдями, безразличными, какие же вы… Жалко мальчика, царство ему небесное. А мог остаться живым», — пишет свердловчанка.

Наталия А. в целом согласна с ней. По её мнению, в людях становится всё больше жестокости и равнодушия и всё меньше доброты и внимания друг к другу. А Ринат Н. грустно констатировал:

«В такое нынче время живём, моя хата с краю ничего не знаю».

"Малыш случайно выжил, но замёрз насмерть. Это просто в голове не укладывается», — пишет Светлана П. А Ася С. считает, что это уже норма нашего общества. «Даже не удивляюсь. Прогнившие до мозга костей», — негодует уралочка.

Также немало проклятий раздаётся в адрес бабушки мальчика. Некоторые интернет-пользователи желают ей самых суровых кар.

«Жуткая смерть. Как можно было, зная, что бабка — алкашка, оставлять с ней маленьких детей?» — пишет Наталья Ш.

«Бабке расстрел. Нечего с такими разбираться», — желает Ольга Ш. И это пожелание — самое гуманное из имеющихся на форуме.

Также граждане обращают внимание на то, что совершившая это преступление женщина была пьяна. «Населению страны необходима государственная программа по лечению от алкогольной зависимости, ведь спивается масса народа», — считает в связи с этим Ксения Ч. Также некоторые граждане считают, что если бы эта гражданка была трезвой, то не стала бы совершать этого преступления.

Эмоции людей, конечно, можно понять. Но и пьянка, и людское равнодушие появились задолго до трагедии в Нижегородской области. Помню один случай из середины 1990-х годов на Урале. Тогда поздним вечером девочка-подросток подверглась нападению неизвестных. Её изнасиловали, порезали ножом и ушли. Девушка смогла добраться до подъезда близстоящего жилого дома и начала звать людей и стучать в двери. И хотя жильцы были дома, ей никто не открыл. К утру она скончалась. И таких историй по России, наверное, очень много.

Но есть и немало других примеров. В марте 2021 года 27-летний волгоградец спас двоих детей, провалившихся под лёд. А летом того же года свердловчанка Дарья Агупова ценой своей жизни спасла из пруда женщину и её двухлетнего сына. Список можно продолжать и продолжать. Может, нам всем просто нужно быть внимательнее друг к другу? Тогда и трагических историй у нас в стране будет гораздо меньше.