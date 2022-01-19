Рига, 19 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. За вторник, 18 января, в Латвии выявлено 5 082 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в два раза больше показателей днем ранее. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что это новый рекорд максимума заражений с начала эпидемии. Из 22 489 анализов позитивными оказались 22,6%. Кумулятивная 14-дневная заболеваемость выросла до 1 742,4 случаев на 100 000 жителей.

Второй день подряд сменяются и рекорды числа новых случаев среди вакцинированных — накануне заболели 2 104 человека, 19 января 2022 года таких уже 2 893 человек.

Госпитализированы за сутки 75 человек. В стационарах в общей сложности 654 пациента, 80 — в тяжелом состоянии. Поступила информация о смерти 17 человек. Общее число жертв болезни составляет 4 762.