Ново-Огарево, Московская область, , 16:36 — REGNUM России и Ирану следует действовать согласованно в свете сложной ситуации в Афганистане. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозу, связанную с международным терроризмом», — заявил Путин.

«Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам», — указал он.