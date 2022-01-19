Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Неубранные лёд и снег на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга стали причиной роста травматизма среди горожан зимой 2021−2022 года. Чаще всего переломы и другие травмы при падениях получают пожилые петербуржцы. Об этом 19 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы.

Гололед на улицах Петербурга в центре города Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, городские службы не успевают расчистить и вывезти с улиц Петербурга снежные завалы, поэтому с каждым новым потеплением и похолоданием дороги и тротуары превращаются в «каток». Как ранее сообщало петербургское НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ежедневно в стационар поступают от 30 до 50 пациентов, получивших травмы на улице. Часть из них госпитализируются, так как им необходима постоянная медицинская помощь.

Помимо НИИ скорой помощи пациентов с травмами доставляют в Елизаветинскую больницу, что на севере Петербурга. Как рассказали ИА REGNUM в стационаре, несмотря на то, что у травмы нет возраста, в процентном соотношении пожилых пациентов больше.

«При падении с высоты человеческого роста человек чаще всего ломают шейку бедра или плеча, лучевую кость в типичном месте (запястье). Обычно считается, что это переломы, свойственные пожилым людям, но переломы шейки бедра сейчас случаются и у молодых людей», — заметили в Елизаветинской больнице.

С переломами лодыжек — самыми типичными гололедными травмами — поступают также и пожилые, и молодые. Локтевые суставы тоже страдают при падении у людей всех возрастов.

«Часто в попытке остановить падение человек опирается на руку, результат — перелом лучевой кости. В зависимости от возраста, точнее от состояния костной ткани, травма будет легче или тяжелее», — пояснили в пресс-службе Елизаветинской больницы.

Например, только за минувшие 14−16 января в стационар обратилось 369 пациентов с травмами, из них из-за гололёда — 129 человек, 100 из которых госпитализированы.

Добавим, по факту участившихся случаев травматизма петербуржцев на улицах города прокуратура начала проверку исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период.

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