Таллин, 19 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В 2022 году Спасательный департамент Эстонии намерен произвести целый ряд структурных и организационных изменений, сообщило местное «Радио 4».

422737 Увольнение

В ходе реорганизации будет сокращено несколько десятков должностей, уволены будут 20 сотрудников руководящего состава. Заместитель гендиректора департамента Тауно Сууркиви признал, что делается это для того, чтобы поднять зарплаты в ведомстве при их неизменной с 2019 года величине.

Он заверил, что запланированные изменения не отразятся ни на численности действующих спасательных бригад, ни на качестве их работы.

«Нынешние структурные изменения в Спасательном департаменте не касаются 72 спасательных бригад, то есть команд быстрого реагирования. Люди не должны беспокоиться о своей безопасности из-за этих изменений», — отметил Сууркиви.

Изменения затронут работу отдела слежения за безопасностью, некоторые спасательные регионы будут объединены, изменится и численность групп оперативных дежурных. Однако основные перестановки придутся на руководителей подразделений.

По словам Сууркиви, изменения коснутся 70 должностных позиций. Многим занимающим их сегодня людям будут предложены другие вакантные места внутри организации.

В Эстонии спасатели выполняют и функции пожарных. С 2009 года проходит бесконечное реформирование ведомства.