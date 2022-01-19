Нур-Султан, , 16:34 — REGNUM Вывод группировки Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана полностью завершен, сообщает 19 января пресс-служба организации в официальном Telegram-канале.

ОДКБ Zviazda.by

При этом генсек организации Станислав Зась сообщил, что по итогам миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане потерь среди личного состава, в вооружении или военной технике нет.

Также Зась официально проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода всей группировки Коллективных миротворческих сил из Казахстана.

«Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан» вывод воинских контингентов государств — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованы, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет», — указано в телеграмме Зася, направленной лидерам стран-членов ОДКБ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нацмузее отреагировали на сообщения о «демонтаже» статуи Назарбаева