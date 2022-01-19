Москва, 19 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Нынешний уровень запасов нефти недостаточен для обслуживания текущего мирового спроса, поэтому даже при профицитном рынке будет наблюдаться рост цены на черное золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

Eric Kounce Добыча нефти

«Текущий рост цен на нефть провоцируется фундаментальными факторами. Их вклад в изменение цены обычно составляет более 90%, — сказал профессор. — Однако для определения долгосрочного тренда цены на нефть недостаточно просто определиться с «дефицитностью» или «профицитностью» рынка. Необходимо также учесть сам уровень запасов. Сейчас их недостаточно для обслуживания текущего мирового спроса, поэтому даже при профицитном рынке мы можем наблюдать рост цены на нефть, пока уровень запасов не восстановится до среднего значения».

Как уточнил Маланичев, пока (в январе 2022 года) нельзя статистически подтвердить наличие профицита или дефицита на рынке, поскольку фактические данные доступны только за прошлый месяц, то есть за декабрь 2021 года.

«По данным МЭА, тогда на рынке был дефицит, то есть спрос превышал предложение, и складские запасы нефти снижались», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, темпы роста спроса на энергоносители значительно превышают предложение.