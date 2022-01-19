Варшава, , 18:51 — REGNUM Начавшееся в этом году председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе открывает для Варшавы новые возможности достижения дипломатических успехов в будущем. Способна ли польская дипломатия ради этого отказаться от привычных неэффективных методов, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей статье по поводу вступления Польши на пост председателя ОБСЕ глава польского МИД Збигнев Рау привел много исторических примеров, как бы подтверждающих готовность Польши к организации дипломатического диалога на благо всех участников ОБСЕ. С другой стороны, примеры эти, как уже стало привычным, содержали отсылки к «борьбе Польши против двух тоталитаризмов под руководством Сталина и Гитлера» и тому подобные намеки на исторический реванш. Выльется ли это в полноценную антироссийскую позицию? Пока, глядя на комментарии польских экспертов по поводу событий в Казахстане, можно предположить именно такое развитие польского понимания своей нынешней роли в ОБСЕ. Читайте статью Станислава Стремидловского

Казахстанский кризис выявит способность Польши возглавлять ОБСЕ