Москва, 19 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В РФ огромный неудовлетворенный спрос на улучшение жилищных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Основной вопрос, насколько этот спрос будет платежеспособным. Учитывая текущую ситуацию с реальными доходами населения и позицию регуляторов по поддержке этого спроса, мы не ожидаем [его] стремительного роста, — сказала Школьная. — Сейчас важно стабилизировать ситуацию на рынке, возможно даже допустить коррекцию, но избежать сильных падений. Дальнейшая судьба рынка недвижимости, включая динамику цен на первичном и вторичном рынках, будет зависеть в большей степени не от позиции регуляторов рынка, а от темпов развития экономики страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ наиболее стабильными в плане цен на недвижимость остаются крупнейшие агломерации.