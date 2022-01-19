Москва, , 16:30 — REGNUM В России наиболее стабильными в плане цен на недвижимость остаются крупнейшие агломерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Жилье image4you

«При условии отсутствия сильных внешних шоков, цены на жилье будут расти в 2022 году, — сказал Школьная. — Мы ожидаем, что рост будет сопоставим в целом по стране с уровнем инфляции. Экономическая ситуация в регионах очень разная, соответственно и региональные рынки недвижимости будут реагировать неодинаково. Наиболее стабильными в плане цен на недвижимость остаются крупнейшие агломерации. В менее благополучных регионах не исключена стагнация цен на вторичном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы о снижении в РФ цен на вторичное жилье в 2022 году.

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