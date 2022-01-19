Москва, , 16:29 — REGNUM Даже на фоне пандемии товарооборот между Россией и Ираном рос. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина и Раиси: рабочий день президента — трансляция»

«Несмотря на пандемию и в позапрошлом году у нас наблюдался определённый, небольшой, но всё-таки рост товарооборота — свыше 6%. А в прошлом году — 38% с лишним», — заявил Путин.

«Реализуются наши крупные проекты, работа идёт практическая по очень многим направлениям. А на международной арене мы сотрудничаем плотно», — указал он.