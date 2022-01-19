Бухарест, , 16:31 — REGNUM Более 700 работников системы общественного транспорта Бухареста собрались в центре столицы Румынии на массовую акцию с требованием повышения заработной платы, увеличения социальных льгот и улучшения условий труда. Об этом 19 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Протест

Согласно официальной информации, манифестация инициирована Союзом транспортников Бухареста — крупнейшей региональной отраслевой организацией профсоюзов. Демонстранты держат в руках плакаты с надписями «Долой коррупционеров!» и «Поставьте себя на наше место!», а также скандируют антиправительственные лозунги. При этом протестующие граждане не предпринимают попыток по дестабилизации обстановки в центре Бухареста.

Как отметили руководители СТБ, если местные власти и правительство не прислушаются к требованиям участников сегодняшней акции, в ближайшее время абсолютное большинство транспортников не выйдут на работу, что парализует работу общественного транспорта в румынской столице.

Напомним, в настоящее время средняя зарплата в отрасли в Бухаресте составляет 4100 леев ($940). В условиях резкого повышения тарифов ЖКХ и роста цен на продукты питания в стране прожить на эту сумму в Бухаресте невозможно, утверждают протестующие.

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