Москва, 19 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Геополитические риски, с которыми сталкивается РФ, ставит вопрос о безопасности хранения и совершения операций, в том числе и частного характера, в долларах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что 46% жителей РФ считают, что хранить сбережения выгодно именно в долларах.

Юань

«Геополитические риски, с которыми сталкивается РФ, ставит вопрос о безопасности хранения и совершения операций, в том числе и частного характера, в долларах. Этот момент, а также обусловленное им расширение контактов с Европой могут повысить спрос жителей на евро. Но доллар сохранит свое значение для тех, кто осуществляет расчеты за товары и услуги, предоставляемые зарубежными компаниями», — сказала Воронкова.

Кроме того, рассуждая о других валютах, в которых можно хранить сбережения, она обратила внимание на швейцарский франк, который, по словам экономиста, долгие годы считается безопасной валютой.

«Несмотря на не слишком высокую доходность, его востребованность как средства сбережения основана на относительно стабильном курсовом тренде и надежных традициях национального финансового рынка, — сказала Воронкова. — Сбережения в юанях интересны для долгосрочных размещений с учетом перспектив экономического развития Китая. Сложности здесь связаны с незначительным использованием юаня в торговых расчетах, что может потребовать дополнительных расходов на конвертацию при желании израсходовать эти средства на зарубежных рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что следует принимать во внимание, выбирая в качестве инструмента сохранения сбережений иностранную валюту.