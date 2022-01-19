Лондон, , 16:23 — REGNUM Основные противоковидные ограничения будут в ближайшие дни сняты в Великобритании, заявил 19 января премьер-министр страны Борис Джонсон.

Борис Джонсон Number 10

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Об этом решении он объявил в Палате общин: «Со следующей недели ранее введённые меры перестанут действовать». Глава британского правительства пояснил, что решение принято в том числе под влиянием общественного мнения.

Джонсон «Кабинет министров пришёл к выводу, что из-за чрезвычайной кампании бустеризации, а также того, как общественность отреагировала на меры «плана B», мы можем вернуться к «плану А» в Англии и позволить истечь сроку действия правил «плана В».

Стоит отметить, что отмене в Британии подлежат вакцинные паспорта, маски, а также перевод большого числа работающих на дистанционный формат работы. Так, теперь посещение массовых мероприятий не потребует предъявления электронного документа о полном курсе вакцинации.

Что касается медицинских масок, то в Британии их теперь необязательно будет носить в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

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