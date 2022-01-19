Ярославль, , 17:25 — REGNUM Ярославцы проявили большой интерес к опросу о способе выборов депутатов муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Выборы в Ярославле Yarregion.ru

Пока что результаты неизвестны, однако уже названо количество проголосовавших.

«В период проведения опроса на сайте была зафиксирован несанкционированный запуск бот-программ. По этой причине на данный момент счетчик голосования показывает общее число заполненных анкет 53 903. Но, хотела сразу пояснить и людям запустившим данные программы и ярославцам, честно принявшим участие в опросе, все анкеты, заполненные ботами отсортированы и не будут учтены. Общее число принявших в опросе 12 161 человек. Результаты опроса общественного мнения будут представлены на общественных слушаниях. Данные анкет в настоящее время обрабатываются», — рассказала директор Института развития стратегических инициатив Татьяна Обухова.

Напомним, мэрия Ярославля предлагает изменить систему выборов в муниципалитет со смешанной (половина по партспискам, половина — по одномандатным округам) на мажоритарную, когда избиратели будут голосовать только за кандидатов, а не за партии.

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Ярославля пройдут 20 января в 17:00 в большом зале мэрии. Внутрь из-за ограничений, связанных с пандемией, смогут попасть только 50 человек. Все желающие смогут следить за мероприятием в режиме онлайн.

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