12 тысяч ярославцев проголосовали в опросе о выборах депутатов
Ярославль, 19 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Ярославцы проявили большой интерес к опросу о способе выборов депутатов муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Пока что результаты неизвестны, однако уже названо количество проголосовавших.
Напомним, мэрия Ярославля предлагает изменить систему выборов в муниципалитет со смешанной (половина по партспискам, половина — по одномандатным округам) на мажоритарную, когда избиратели будут голосовать только за кандидатов, а не за партии.
Публичные слушания по внесению изменений в Устав Ярославля пройдут 20 января в 17:00 в большом зале мэрии. Внутрь из-за ограничений, связанных с пандемией, смогут попасть только 50 человек. Все желающие смогут следить за мероприятием в режиме онлайн.