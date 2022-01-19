19 января 2022 | Время чтения 3 мин

В понедельник, 17 января 2022 г., йеменские повстанцы из движения «Ансаралла» (также известные как хуситы) нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по территории Объединённых Арабских Эмиратов. Операция была организована посредине дня, однако стала неожиданностью для силы противовоздушной обороны. Залогом успеха хуситов стала уникальная тактика, успешно реализуемая в течение последних нескольких лет. Однако спустя несколько дней после атаки многие подробности операции остаются неясными.

Джон Доу, , 21:58 — REGNUM Операция «Шторм Йемена» стала очередной успешной демонстрацией военной мощи йеменского военизированного движения хуситов. После того, как в феврале 2015 года Саудовская Аравия и её союзники начали полномасштабную военную операцию в Йемене, хуситы регулярно наносят ответные удары по территории противника. Под удар неоднократно попадали аэропорты, порты, нефтеперегонные заводы и другие ключевые объекты на территории ОАЭ и Саудовской Аравии.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

Для богатых и никогда до этого не знавших настоящей войны стран Персидского залива ответные действия хуситов стали полной неожиданностью. Системы противовоздушной и противоракетной обороны самых богатых государств Ближнего Востока оказались не в состоянии отразить атаки самой бедной страны региона.

Как правило, для атак на соседние государства хуситы используют баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе. Вопрос о том, как им удаётся производить столь сложное и современное оружие в условиях тотальной экономической блокады, остаётся открытым. В начале операции саудовской коалиции были уничтожены склады йеменской армии, в первую очередь — ракетные арсеналы, оставшиеся в наследство со времён, когда Йемен получал военную помощь из СССР. Вслед за этим военные корабли ряда стран, включая США, взяли побережье Йемена под усиленное наблюдение. Однако несмотря на всё это, повстанцы постоянно пополняют и модернизируют свой арсенал.

Комплекс THAAD U.S. Missile Defense Agency

Принято считать, что решающую роль в снабжении хуситов играет иранская военная разведка, поддерживающая повстанцев в их борьбе против Саудовской Аравии. Однако все доказательства причастности Ирана, предоставленные США и их союзниками, не позволяют сделать какой-либо однозначный вывод по этому вопросу.

Однако наличие современных вооружений само по себе ещё не гарантирует успеха в его применении. За годы конфликта хуситы отработали свою собственную тактику, которая ранее не применялась ни в одной из войн за всю историю человечества. И во многом успех операции «Шторм Йемена» был обусловлен именно тем, что эта выигрышная тактика была вновь применена в неожиданное для противника время.

Йемен Ibrahem Qasim

Как правило, хуситы атакуют противника при помощи баллистических ракет с дальностью поражения до 1000 км. За одну атаку может быть выпущено от двух до десяти ракет, нацеленных на разные объекты. Однако ракеты сами по себе не являются главной ударной мощью, а используются для отвлекающего манёвра. Пока ПВО противника отслеживают и уничтожают эти большие цели, в бой вступают беспилотники, которые без каких-либо преград со стороны противника, наносят удар по заявленным целям.

Однако в этой стратегии есть несколько белых пятен. Во-первых, до сих пор неизвестно, какова дальность поражения у йеменских беспилотников. В арабской коалиции сообщили, что беспилотники, атаковавшие аэропорт Абу-Даби, были запущены из аэропорта Саны. Если эта версия верна, то дроны пролетели не менее 1500 км через воздушное пространство Саудовской Аравии и ОАЭ, при этом оставаясь незамеченными для радаров и систем слежения.

Аэропорт Абу-Даби Mr Thinktank

Этому может быть несколько объяснений. Либо беспилотники на всей протяжённости маршрута не поднимались на высоту, где бы их могли обнаружить системы слежения. Либо они были запущены непосредственно с территории ОАЭ или сопредельных государств. Первый вариант маловероятен из-за того, что беспилотники могут быть замечены при помощи визуальных средств наблюдения. При этом оператору на всём пути следования дрона придётся постоянно маневрировать, примеряясь к рельефу местности и оставляя в стороне населённые пункты. Поэтому можно предположить, что хуситы имеют законспирированные ячейки на территории ОАЭ или Саудовской Аравии. Тем более что в обоих государствах проживает большое количество йеменцев. В любом случае пока что силы арабской коалиции не в состоянии отражать угрозу со стороны хуситов, даже имея полное превосходство над противником в авиации и средствах разведки. Единственным выходом для Саудовской Аравии и её союзников может стать модернизация систем ПВО и точечная защита наиболее важных объектов инфраструктуры. Однако похоже, что в Эр-Рияде и Абу-Даби до сих пор недооценивают угрозу и даже спустя шесть лет войны намереваются покончить с противником в ближайшее время.