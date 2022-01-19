19 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Печерский районный суд города Киева 19 января вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в государственной измене экс-президенту Украины Петру Порошенко, которого отпустили под личное обязательство.

Оксана Переможенко, , 21:44 — REGNUM Печерский районный суд города Киева 19 января вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в государственной измене экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Также суд обязал Порошенко сдать паспорта для выезда за границу, сообщает украинское издание «Страна».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», «Наглый», а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева.

«Как будто кто-то сомневался», — написал Дима.

«Все, что нужно знать о Зеленском», — отреагировала Tetiana N.

«Что-то неожиданное произошло?» — задал риторический вопрос один из комментирующих.

«А вы что, думали, его посадят? Наивные», — пишет Андрей.

«Фу… Что это за власть???» — отреагировала Elena.

«Смешно и позорно. Презрение к обеим сторонам. Фу», — добавила Наталья.

«Какой президент, такой и приговор», — добавил «Юлий Цезарь».

«Порошенко и Медведчук — дело одно, а отношение разное», — пишет Алексей, указывая на то, что Порошенко и лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук являются фигурантами одного и того же дела, только Медведчук, в отличие от экс-президента Украины, находится под домашним арестом.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

«Ну все, теперь можно спокойно и на фронт, как и обещал — «защищать от Путина»!» — иронизирует НТС, подразумевая Порошенко.

«А как же закон один для всех? А разве при обвинении в госизмене предусмотрено это самое личное обязательство?» — недоумевает один из комментирующих.

«Ибо «война на пороге». Нужно два верховных главнокомандующих. Не, ну если на поруки взял Блинкен, то приговор в принципе понятный», — пошутил Борис.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чуток все же подгадил. Заграничный паспорт типа «изъял», — отметил один из комментирующих.

«Можно было бы просто под честное слово», — с сарказмом добавил DI.

«Теперь Порох будет и дальше унижать Зеленского, пока не снесет его. Кто выбирает между позором и войной позор, тот получает и войну, и позор», — привел цитату Уинстона Черчилля Alexander E.

«Ну и кому нужен был этот цирк? Опять отвлечение внимания», — написала Daria.

«Очередной плевок в сторону людей. Насмешка!» — возмутилась Мarina.

«Я думаю, тогда и Януковичу надо заменить арест на личное обязательство», — добавил Sergey S.

«Вот она, реформа правосудия, одному за лайк в «Одноклассниках» — срок, а Пете за госизмену — личное обязательство!» — пишет RED FOX.

«Медведчук, который, надо отдать должное, вёл себя достойно и никуда не уезжал из страны, сидит под домашним арестом. А Порошенко, который… [сбегает] в любой непонятной ситуации, гуляет себе на свободе под личное обязательство. И это всё в рамках одного и того же уголовного дела. Позор», — пишет автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство и обязал сдать паспорта для выезда за границу. Суровая мера пресечения (нет). Главное, зелёной власти не останавливаться, а продолжать позориться до своего конца», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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