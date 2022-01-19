Нур-Султан, 19 января 2022, 16:22 — REGNUM Статуя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, расположенная в Национальном музее республики, не демонтирована и находится на своём прежнем месте. Об этом 19 января сообщила пресс-служба музея в соцсети Instagram.
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В учреждении отреагировали на сообщения в соцсетях. Пользователи стали распространять фото, где статуя сидящего в кресле экс-президента отодвинута с почётного места в угол.
«Заявляем, что информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности!» — говорится в сообщении музея.
В качестве доказательства пресс-служба обнародовала видео, на котором показано, что скульптура находится там, где и была раньше.
Стоит отметить, что скульптура с Назарбаевым стоит в Нацмузее Казахстана с 10 июля 2018 года. Её установили по случаю его дня рождения.
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