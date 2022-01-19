Брянск, , 16:48 — REGNUM Более 4,2 тысяч человек окунулись в купели в крещенскую ночь в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Купель на Крещение в Брянской области Https://32.mchs.gov.ru/

Спасатели, представители правоохранительных органов и медицинские работники, всего 434 человека, дежурили у водоёмов всю прошедшую ночь. Места, оборудованные для крещенских купаний, посетили свыше 8,5 тысячи человек, что на треть больше, чем в 2021 году. Окунулись в ледяную воду более 4,2 тысячи брянцев — это на 17% больше прошлого года.

Всего в Брянской области оборудовали 52 места проведения обряда. Сотрудники МЧС будут дежурить у купелей до 18:00.