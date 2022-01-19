Кирово-Чепецк, Кировская область, , 16:18 — REGNUM В Кировской области у енотовидной собаки, которая забежала в село Селезниха в Кирово-Чепецком районе и укусила ребенка, установлен диагноз «бешенство». Об этом сообщает местная ветеринарная станция в социальных сетях.

Бешеная собака Aron M

С начала 2022 года это первый случай бешенства в районе.

Девочка в настоящее время получает антирабическую помощь.

26 января в селе Селезниха будет проведен подворный обход и вакцинация животных против бешенства.

ИА REGNUM напоминает, в конце декабря диагноз «бешенство» в Кирово-Чепецком районе был поставлен щенку, который появился на приеме у ветеринара.