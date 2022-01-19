Москва, 19 января 2022, 19:08 — REGNUM Идея, высказанная министром обороны РФ Сергеем Шойгу о необходимости строительства новых городов в Сибири продолжает оставаться интересным предметом обсуждения. Спорит ли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин с идеей Шойгу или предлагает альтернативный путь ее осуществления, разбирался редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Строительство многоэтажного дома
Строительство многоэтажного дома
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По мнению Хуснуллина, стоит задуматься не о строительстве новых городов в Сибири, а о развитии уже имеющихся. Вопрос в цене, ведь построить, как предложил Сергей Шойгу, «три-пять новых городов» кажется, на первый взгляд, слишком крупной задачей. Возможно, истина находится где-то посередине, ведь не обязательно строить новые города, не опираясь на уже имеющуюся инфраструктуру. А раз так, то и вложения в строительство новых с одновременным развитием уже имеющихся городов могут дать суммарный эффект. Только за счет чего? Читайте статью Евгения Цоца

Хуснуллин против Шойгу: нужны ли Сибири новые города?