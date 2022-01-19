Москва, 19 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Идея, высказанная министром обороны РФ Сергеем Шойгу о необходимости строительства новых городов в Сибири, продолжает оставаться интересным предметом обсуждения. Спорит ли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин с идеей Шойгу или предлагает альтернативный путь ее осуществления, разбирался редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

По мнению Хуснуллина, стоит задуматься не о строительстве новых городов в Сибири, а о развитии уже имеющихся. Вопрос в цене, ведь построить, как предложил Сергей Шойгу, «три-пять новых городов» кажется на первый взгляд слишком крупной задачей. Возможно, истина находится где-то посередине, ведь не обязательно строить новые города, не опираясь на уже имеющуюся инфраструктуру. А раз так, то и вложения в строительство новых с одновременным развитием уже имеющихся городов могут дать суммарный эффект. Только за счет чего? Читайте статью Евгения Цоца

Хуснуллин против Шойгу: нужны ли Сибири новые города?