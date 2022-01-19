Москва, 19 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершили первый за 2022 год выход в открытый космос, сообщает 19 января пресс-служба «Роскосмоса».

МКС

Запланированный семичасовой выход с борта Международной космической станции (МКС) начался в 15:20 мск, когда российские космонавты начали открывать выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС.

После выхода на внешнюю поверхность станции им предстоит выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Причал». Всего для полной интеграции модуля потребуется порядка 10 выходов космонавтов на внешнюю поверхность МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС 26 ноября 2021 года.