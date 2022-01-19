Варшава, , 16:13 — REGNUM Вице-спикер Сейма Польши, глава парламентской фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий сообщил в интервью Polskie Radio, что в скором будущем в стране скорее всего будет принят закон о вакцинации.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Судя по настроениям наших депутатов и политиков в целом, законопроект о вакцинации пройдет все процедуры и будет в итоге принят. За него проголосуют», — заявил Терлецкий.

Среди положений законопроекта о вакцинации, вызвавшего острые споры в обществе и правительстве, стало наделение работодателей правом требовать от своих сотрудников вакцинироваться от COVID-19, иметь действующий отрицательный результат теста, а также проверять COVID-паспорта.

Голосование в Сейме по данному проекту состоится 26 января. В случае, если большинство депутатов его одобрит, проект отправится на подпись президенту, после чего получит силу закона. К настоящему времени проект получил одобрение правительства.