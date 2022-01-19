Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Районный суд Санкт-Петербурга не стал заключать под стражу женщину, уронившую дочь на пол, после чего та не получила медпомощи и умерла. Женщине лишь запретили выходить на вечерние прогулки и пользоваться средствами связи. Об этом 19 января проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Детская кроватка Пресс-служба прокуратуры СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одной из квартир, а проспекте Энергетиков тело восьмимесячной девочки в кроватке нашел дедушка ребенка. В морге установили, что ранее девочка сильно ударилась головой.

Как выяснилось, в декабре 2021 года 31-летняя Екатерина Панковская, лишенная родительских прав на двух своих первых детей, уронила ребенка на пол, но не сообщила об этом своим близким и не обратилась за медицинской помощью. Девочка получила травму головы, от которой скончалась 16 января 2022 года. По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело.

В среду, 19 января, Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании Панковской меры пресечения в виде запрета определенных действий. Как отметили в ОПС, обвиняемая и ее защитник против такой меры не возражали.

Решением суда Панковской запрещено выходить за пределы жилого помещения с 18:00 до 06:00 мск, как в рабочие, так и в выходные (праздничные) дни, за исключением необходимости получения медицинской помощи или в случае иных чрезвычайных обстоятельств. Также ей нельзя посещать массовые мероприятия, проходящие на территории города и Ленинградской области, и участвовать в них.

Кроме того, обвиняемой не разрешается общаться с лицами, проходящими по делу потерпевшими, свидетелями, использовать любые средства связи, в том числе интернет, за исключением вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Также ей нельзя отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы. Вместе с тем она должна своевременно являться по вызовам следователя.

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