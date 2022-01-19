Калуга, , 16:52 — REGNUM В пригороде Калуги на Сероводородных озерах и у родника на окраине деревни Колюпаново стартовала региональный этап Всероссийской акции «Вода России», которая проходит в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологи и природных ресурсов Калужской области.

Волонтёры акции «Вода России» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Второй год в регионе старт акции приурочен к православному празднику Крещения. Профильное министерство в конце 2021 года выступило с инициативой проведения мероприятий по уборке всех мест после крещенских купаний. В 2022 году первыми откликнулись на призыв профильного министерства добровольцы Калуги. Их поблагодарила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Галина Федулова.

«В прошлом году волонтеры привели в порядок свыше 250 км берегов калужских водоёмов. Надеюсь, что разъяснительная работа с отдыхающими, которая будет организована в этом году в рамках акции, принесет результаты и мусора на берегах рек и озер станет меньше», — отметила Галина Федулова.

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