Калуга, 19 января 2022, 16:52 — REGNUM В пригороде Калуги на Сероводородных озерах и у родника на окраине деревни Колюпаново стартовала региональный этап Всероссийской акции «Вода России», которая проходит в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологи и природных ресурсов Калужской области.
Второй год в регионе старт акции приурочен к православному празднику Крещения. Профильное министерство в конце 2021 года выступило с инициативой проведения мероприятий по уборке всех мест после крещенских купаний. В 2022 году первыми откликнулись на призыв профильного министерства добровольцы Калуги. Их поблагодарила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Галина Федулова.
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