Ватикан, 19 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Встреча одной из крупных фигур польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) — Томаша Гродзкого с папой Римским Франциском может иметь серьезное влияние на польскую политику. Почему это событие столь неординарно, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Обычно про-католические позиции принято в польской политике соотносить с ныне правящей партией «Право и Справедливость» (PiS), тогда как их оппоненты из «Гражданской платформы» даже иногда обвинялись в неприязни к католикам, как это имело место по отношению к самому Томашу Гродзкому в августе 2021 года. И тем не менее встреча Гродзского с папой Римским Франциском может означать, что Ватикан заинтересован, скорее, в поддержании равновесия и преодолении взгляда на «Право и Справедливость» как единственную надежду польских католиков. Что говорит в пользу этой версии? Читайте статью Станислава Стремидловского

Зачем Ватикан решил поддержать польскую оппозицию