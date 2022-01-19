Вашингтон, 19 января 2022, 16:41 — REGNUM В США группа студентов голодает пятый день подряд в знак протеста против непринятия Конгрессом закона Демпартии о голосовании. Все больше жалуясь на недомогание, молодые люди не уверены, что смогут продержаться более 15 дней, как изначально заявляли, сообщают 19 января местные СМИ.

Объявившие голодовку
Объявившие голодовку
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«Я еще никогда в жизни не чувствовал себя так слабо», — сообщила одна студентка.

«Сегодня утром было буквально ощущение, что кто-то сжимает мою грудь и удерживает меня в постели. Вот как трудно было встать. Психологически это была борьба», — добавила она.

Три молодых активиста уже прекратили голодать.

Напомним, что беспартийная организация студентов Un-PAC требует от Сената принять Акт о свободе голосования (FTVA).

Freedom to Vote Act — законопроект, который должен упростить доступ к голосованию в США. В частности, он позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Отметим, что демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.

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