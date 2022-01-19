Киев, , 16:06 — REGNUM Под личное обязательство отпустили бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене и финансировании терроризма, из зала суда в Киеве, передаёт 19 января «112 Украина».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Меру пресечения бывшему главе государства 19 января избрал Печёрский районный суд Киева. Бывшего украинского лидера отпустили из суда под личное обязательство. Обвиняемого обязали сдать паспорт для выезда за рубеж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебное заседание по избранию Порошенко меры пресечения состоялось 17 января. Несмотря на то, что оно продлилось несколько часов, в тот день решение вынести суд не смог.

Пятого украинского президента обвиняют в том, что он в 2014—2015 гг. своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России.

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