Бишкек, , 16:04 — REGNUM Пик четвёртой волны пандемии коронавируса в Киргизии ожидается уже на следующей неделе (24 — 30 января), а продлится она до марта. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на заседании республиканского парламента сегодня, 19 января.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, наиболее тяжёлая эпидемиологическая ситуация сейчас складывается в столице Киргизии и втором самом крупном городе страны — Оше.

«У нас есть опасения, что медики и больницы не будут успевать принимать пациентов, заболевших коронавирусом», — отметил высокопоставленный чиновник.

Также заместитель председателя правительства сообщил, что киргизские власти не намерены вновь вводить жёсткие ограничения даже в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.