Ижевск, 19 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в республики будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, в том числе масочного режима. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети председатель регионального правительства Ярослав Семенов по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением ковида, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

«Работодателям же следует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, в особенности пожилых и беременных», — написал Семенов.

Планируется усилить мониторинг работы кол-центров, которые проводят консультации по вопросам коронавирусной инфекции. Он заверил, что мониторинг будет проводиться в ежедневном режиме и в случае необходимости число операторов будет наращиваться.

«Особое внимание — первичному звену здравоохранения. Предполагаем, что нагрузка на поликлиники может вырасти. Этот вопрос мы рассмотрим на заседании регионального штаба в ближайшее время», — заключил Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия остается в числе немногих регионов Приволжского федерального округа, где пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Также приход нового штамма пока не подтвердили в Мордовии и Саратовской области.