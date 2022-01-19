Москва, , 16:03 — REGNUM Подозреваемый в серии преступлений сексуальной направленности задержан в Москве, сообщили 19 января в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Задержанный Yaroslavl.sledcom.ru

По данным СК, 8 января 2022 года подозреваемый напал на ранее незнакомую ему женщину 1877 года рождения, попытавшись её изнасиловать. Однако преступный умысел довести до конца ему не удалось, поскольку жертва оказала активное сопротивление. 14 января случился другой эпизод — попытка изнасилования женщины 1999 года рождения.

Правоохранительные органы смогли установить и задержать подозреваемого. Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям.