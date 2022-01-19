Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Эксперты протестировали бюджетные видеокарты GeForce GT 1010, которые компания Nvidia представила ещё в начале 2021 года, и которые при этом практически невозможно было найти в продаже. Об этом 19 января сообщает журнал PC Gamer.

Видеокарты

Видеокарту протестировали на ПК, оборудованном процессором Intel Core i9−12900K и 64 гигабайтами оперативной памяти. В результате GeForce GT 1010 получила в ПО Geekbench CUDA Benchmark лишь 7730 очков, что примерно соответствует производительности видеокарт GeForce GTX 650 Ti и GTX 660, которые вышли около десяти лет назад.

https://twitter.com/BenchLeaks/status/1483308627083546624

Для справки: Nvidia GeForce RTX 3080 и более производительные видеокарты набирают в Geekbench CUDA Benchmarkот от 200 тыс. баллов. Отметим, что когда Nvidia представила GeForce GT 1010, эксперты предположили, что таким образом компания пытается предложить решение тем пользователям, которым нужна базовая дискретная видеокарта.

Читайте ранее в этом сюжете: PC Gamer: в 2022 году процессоры и видеокарты станут ещё дороже