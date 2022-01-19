Москва, , 18:47 — REGNUM Российский агропромышленный комплекс (АПК) сумел преодолеть и развал 1990-х, и последующие неурядицы, связанные с бурными последствиями политических событий. Какой путь пришлось пройти АПК с советских времен и до наших дней, какие задачи встают перед ним сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Хомяков.

Уборка пшеницы Вадим Анохин

Успехи российского АПК очевидны прежде всего в том, что за 20 лет XXI века Россия смогла выбраться из унизительной продовольственной зависимости и даже получить немалую долю на международном рынке зерновых. Но эти достижения недостаточны, если останавливаться только на них. Аграрное производство, как поставщик несырьевой продукции, требует постоянных вложений, которые окупаются лишь впоследствии. Поэтому колебания цен, подобные наблюдаемым в последнее время, могут существенно усложнить достижение заявленных целей. Защита внутреннего рынка, которую вынуждено в таких условиях применить руководство страны, может одновременно стать тормозом на пути развития отрасли. Как же планируется регулировать рынок, чтобы не допускать скачков цен внутри страны, и не терять достигнутых позиций на внешнем рынке?

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Новая реальность российского АПК

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