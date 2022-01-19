Москва, 19 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Турецкий полузащитник французского футбольного клуб «Лилль» Юсуф Языджи перешёл в московский ЦСКА. Об этом 19 января сообщает пресс-служба «армейцев».

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

Отмечается, что ЦСКА и «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего турецкого футболиста на правах аренды до завершения сезона 2021/22. При этом в соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера игрока.

Языджи уже успешно прошёл медосмотр в ЦСКА и в ближайшие дни присоединится к команде на сборе в испанском Кампоаморе.

В нынешнем сезоне Языджи сыграл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.