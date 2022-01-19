Уфа, 19 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Двух бывших сотрудников районной администрации города Уфы признали виновными в использовании поддельных дипломов. Об этом 19 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что в 2018—2019 годы, не имея высшего образования, фигуранты уголовного дела в ходе трудоустройства в районную администрацию предъявили подложные дипломы о наличии у них высшего профобразования.

Сообщается, что на основании этих подложных документов они были приняты на работу, а позже были переведены на вышестоящие должности, на которых наличие высшего образования является обязательным условием для назначения.

Факт использования поддельных дипломов был установлен в сентябре 2021 года во время прокурорской проверки. После этого обвиняемые были уволены.

«Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Его бывший коллега в содеянном не сознался, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что помимо этого, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности были привлечены два сотрудника районной администрации.