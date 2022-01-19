Анкара, , 16:00 — REGNUM Группа военнослужащих вооружённых сил Азербайджана прошла парашютную подготовку на турецкой территории. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба минобороны Турции.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что азербайджанские военные прошли 113-й базовый курс подготовки. Руководило учениями командование Первой бригады коммандос в городе Кайсери.

Стоит отметить, что после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Азербайджан и Турция провели ряд совместных учений, на которых учитывали опыт прошедших боевых действий. Первые подобные манёвры прошли недалеко от Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Анкаре и Баку не удастся осуществить свои планы в Зангезуре