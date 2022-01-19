Лондон, , 16:00 — REGNUM После скандала со своим участием в вечеринке отказался уходить в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил об этом 19 января в ходе прений в палате общин.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

«Нет… Я могу лишь вновь принести извинения», — сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, намерен ли он покинуть занимаемый им пост из-за указанного скандала.

При этом ранее премьер-министра Великобритании подвергли резкой критике из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в момент общенационального локдауна в стране, в результате чего он оказался перед угрозой потерять занимаемый им пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запланировал серьезные перестановки в правительстве.