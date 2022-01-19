София, , 15:58 — REGNUM Сотни работников крупнейшего оборонного предприятия Болгарии — завода «Арсенал-Казанлык» собрались у здания муниципалитета города Стара-Загора в центральной части страны на акцию в знак недовольства решением своего руководства отправить три четверти персонала в бессрочный отпуск. Об этом 19 января сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

По словам очевидцев, демонстранты держат плакаты с надписями «Требуем стабильности!» и «Нет — унижениям!». Некоторые манифестанты также потребовали возобновить транспортное сообщение центрального корпуса завода с регионами, где проживает большинство рабочих.

Акция носит мирный характер, полиция и охрана не предпринимают мер по разгону манифестации.

Напомним, «Арсенал-Казанлык» частично прекратил свою работу в понедельник, 17 января. Согласно официальной информации, это связано с энергетическими и финансовыми проблемами предприятия.