* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:57 — REGNUM Представитель правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что для СМИ нет ограничений, если они действуют в соответствии с исламскими принципами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в интервью Национальному телевидению 19 января, что никаких ограничений на какие-либо средства массовой информации не накладывалось.

Карими добавил, что СМИ должны действовать в соответствии с исламскими принципами, политикой и нормами в отношении свободы слова.

Он отметил, что в этом случае у СМИ и журналистов не возникнет никаких проблем. Карими пояснил, что причиной закрытия ряда СМИ стала экономическая ситуация и сокращение их финансовых ресурсов.

Замечания прозвучали после того, как «Дом свободы слова» объявил 17 января, что разведывательная служба талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится к тотальной цензуре СМИ.