Киев, , 15:55 — REGNUM Меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене назначил киевский Печерский районный суд бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 19 января сообщает украинское агентство УНИАН.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что такое решение было принято следственным судьей Алексеем Соколовым. Также суд обязал бывшего украинского лидера сдать заграничный паспорт.

При этом в суде не удовлетворили ходатайство обвинения об аресте Порошенко или внесении залог в размере $35,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения в государственной измене против него являются политически мотивированным преследованием.