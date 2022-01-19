Киев, 19 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене назначил киевский Печерский районный суд бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 19 января сообщает украинское агентство УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Уточняется, что такое решение было принято следственным судьей Алексеем Соколовым. Также суд обязал бывшего украинского лидера сдать заграничный паспорт.

При этом в суде не удовлетворили ходатайство обвинения об аресте Порошенко или внесении залог в размере $35,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения в государственной измене против него являются политически мотивированным преследованием.