Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 19 января, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже падает на 1,29%, до 75,91 рубля. Евро теряет 1,15%, откатываясь до 86,1 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока отскок российской валюты после длительного снижения носит, скорее, технический характер — те, кто играл на понижение, фиксируют прибыль.

Ситуация на мировых рынках, испуганных планами ФРС США начать ужесточение монетарной политики, кардинально не изменилась. Геополитическая обстановка тоже значимого улучшения не демонстрирует, хотя и не ухудшается.

На 20 января назначены переговоры Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США, что оставляет некоторую надежду на то, что напряженность между странами несколько снизится.

Кроме того, тема личных переговоров глав государств всё ещё остается на повестке.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывается некоторое снижение доллара по отношению к валютам развивающихся рынков, а также сохранение высоких цен на сырьевых площадках.

Но главным драйвером для укрепления рубля сегодня стал отскок на российском рынке акций, практически отыгравшем потери 18 января.

Впрочем, несмотря на сильную недооцененность российских активов, тут тоже пока лишь техническая коррекция — о переломе говорить пока рано.

Рубль, видимо, также вскоре приостановит укрепление, если только не получит поддержки от продолжения нефтяного ралли», — пояснил эксперт.

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