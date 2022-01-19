Москва, , 15:52 — REGNUM На ближайшем заседании правительства России будет рассмотрен пакет законопроектов для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке. Об этом 19 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию округа.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что в правительстве внимательно относятся к развитию Дальнего Востока, поэтому вопросы по его развитию постоянно находятся в повестке.

«И на ближайшем заседании правительства планируем рассмотреть пакет законопроектов, который должен стимулировать там строительство жилья, упростить ряд процедур в этой сфере», — заявил Мишустин.