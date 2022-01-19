Москва, , 15:52 — REGNUM Санкции, которые Соединённые Штаты и их союзники, вводят против России, не дадут желаемых результатов. Об этом 19 января на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают», — отметил дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указал на то, что к этому прессингу Россия уже давно приспособилась.

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«И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут», — констатировал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привыкла к постоянной угрозе санкциями против России и российских компаний.

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