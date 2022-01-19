Москва, 19 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Санкции, которые Соединённые Штаты и их союзники, вводят против России, не дадут желаемых результатов. Об этом 19 января на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают», — отметил дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указал на то, что к этому прессингу Россия уже давно приспособилась.

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«И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут», — констатировал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привыкла к постоянной угрозе санкциями против России и российских компаний.