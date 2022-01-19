Нижний Новгород, , 15:51 — REGNUM В 2021 году в Нижегородской области появились 326 двоен и 2 тройни. Пять пар стали родителями в одиннадцатый раз. Об этом 19 января рассказала руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

По ее данным, в прошлом году в регионе родились 326 двоен и 2 тройни.

«У 4 444 семей на свет появился третий ребенок, у 1 079 — четвертый, у 362 — пятый, у 125 — шестой, у 50 — седьмой, у 28 — восьмой, у 11 — девятый, у 9 — десятый, а 5 пар стали родителями уже в одиннадцатый раз», — процитировал специалиста портал «В городе N».