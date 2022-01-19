Москва, 19 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал смехотворным предложение вывести российские войска из Крыма.

Mid.ru Сергей Рябков

Ранее экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для стабилизации ситуации Москва должна вывести свои войска из Донбасса и Крыма.

«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь — это вывести наши силы из Крыма», — сказал Рябков на площадке клуба «Валдай».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.