Екатеринбург, 19 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с 1 февраля станет дороже. Об этом пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Валидатор

По данным изданий, заявка от администрации города уже направлена в Региональную энергетическую комиссию. Стоимость планируют поднять до 33 рублей за одну поездку.

Отметим, сейчас в наземном транспорте проезд стоит 28 рублей. А в метрополитене тариф составляет 32 рубля.